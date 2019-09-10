Организаторы митинга «Против произвола на выборах в Петербурге» заявили об его отмене

Оргкомитет намеченного на 10 сентября «послевыборного» митинга на площади Ленина в Петербурге намерены подать в комитет по вопросам законности уведомление об отказе в его проведении, сообщил ЗАКС.Ру представителей «Наблюдателей Петербурга» Красимир Врански.

По его словам, акцию решили отложить из-за занятости многих организаторов на других мероприятиях, связанных с выборами. Он также отметил, что многие потенциальные участники акции до сих пор добиваются, чтобы итоги голосования внесли в ГАС «Выборы».

- Ходят, бегают, добиваются принятия решения о вводе данных в ГАС «Выборы». Особенно Центральный, Кировский, Адмиралтейский, Калининский район – до сих пор не введены. В Красногвардейском районе уже подают [иски] об обжаловании результатов. Мы все еще на выборах, поэтому решили немного отложить, - прокомментировал Врански.

Активист рассказал, что митинг планировалось провести, чтобы люди не рисковали, участвуя в стихийных протестных акциях, а могли высказаться в «гайд-парке»:

- По опыту прошлых выборов я помню, что были массовые протесты. Мы хотели сделать акцию, чтобы не забирали людей с Невского и еще откуда-то, чтобы мы собрались и могли все в одном месте обсудить, чтобы не было эксцессов, чтобы людей не сажали в тюрьмы.

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