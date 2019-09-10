Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:46

Организаторы митинга «Против произвола на выборах в Петербурге» заявили об его отмене

фото ЗакС политика Организаторы митинга «Против произвола на выборах в Петербурге» заявили об его отмене

Оргкомитет намеченного на 10 сентября «послевыборного» митинга на площади Ленина в Петербурге намерены подать в комитет по вопросам законности уведомление об отказе в его проведении, сообщил ЗАКС.Ру представителей «Наблюдателей Петербурга» Красимир Врански.

По его словам, акцию решили отложить из-за занятости многих организаторов на других мероприятиях, связанных с выборами. Он также отметил, что многие потенциальные участники акции до сих пор добиваются, чтобы итоги голосования внесли в ГАС «Выборы».

- Ходят, бегают, добиваются принятия решения о вводе данных в ГАС «Выборы». Особенно Центральный, Кировский, Адмиралтейский, Калининский район – до сих пор не введены. В Красногвардейском районе уже подают [иски] об обжаловании результатов. Мы все еще на выборах, поэтому решили немного отложить, - прокомментировал Врански.

Активист рассказал, что митинг планировалось провести, чтобы люди не рисковали, участвуя в стихийных протестных акциях, а могли высказаться в «гайд-парке»:

- По опыту прошлых выборов я помню, что были массовые протесты. Мы хотели сделать акцию, чтобы не забирали людей с Невского и еще откуда-то, чтобы мы собрались и могли все в одном месте обсудить, чтобы не было эксцессов, чтобы людей не сажали в тюрьмы.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:55 Быков полагает, что победивших от "умного голосования" кандидатов ждет массовый подкуп

13:53 Муниципал: Представители «Единой России» получат 9 из 10 мест в совете Сестрорецка

13:22 Смольный согласовал с РПЦ новый участок для храма, который хотели строить в парке Малиновка

13:19 Следователи расспросили гендиректора "Дождя" об освещении митинга 27 июля в Москве

13:15 Муниципал: В Рыбацком данные протоколов УИК и системы ГАС «Выборы» расходятся в пользу единоросса

13:02 Муниципал: ГИК требует признать итоги голосования в нескольких округах недействительными   1

12:49 Активистов ВООПИиК тревожат работы в особняке Каншина

12:36 Экс-главу администрации МО в Ленобласти приговорили к 9 годам колонии за взятку

12:19 Беглов использует в своей деятельности программы соперников на выборах   1

12:14 Муниципал: Войтановский заподозрил «американские нанотехнологии» на выборах в центре Петербурга   1

11:59 Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области

11:51 Гендиректор "Дождя" Синдеева решила сходить на допрос в СК   1

11:46 Организаторы митинга «Против произвола на выборах в Петербурге» заявили об его отмене

11:30 Максим Шевченко требует прекратить тратить деньги на кампании кандидатов от власти   3

11:26 Продюсеру "Ласкового мая" отказали в претензиях к "Зениту" из-за эфира со Шнуровым

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru