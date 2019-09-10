Гендиректор "Дождя" Синдеева решила сходить на допрос в СК

Основатель и генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила в Twitter о том, что отправилась на допрос в Следственный комитет, который ей назначили на 10 утра.

Поначалу женщина предполагала, что официальное "приглашение" поддельное, но к утру 10 сентября отказалась от этой версии: "это не фейк".

Повестка пришла за подписью следователя Рустама Габдулина, который занимается скандальным делом о массовых беспорядках в Москве 27 июля. За беспорядки силовики мирную многотысячную акцию в центре столицы, по итогам которой в СИЗО отправились несколько активистов.