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11:59

Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области

фото ЗакС политика Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис побеждает на выборах с результатом 60,07% голосов после обработки всех протоколов, передает РИА «Новости» со ссылкой на областной избирком.

Соперниками Чибиса были Максим Белов (ЛДПР), Михаил Антропов (КПРФ), Василий Буров («Справедливая Россия»), Геннадий Тупикин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Виталий Измайлов («Гражданская платформа»). Явка составила 35,82%. Задержку в подсчете голосов объяснили ожиданием итогов голосования на цифровых избирательных участках в Москве.

Андрей Чибис возглавил Мурманскую область в марте после ухода Марины Ковтун.

 

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