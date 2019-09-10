Экс-главу администрации МО в Ленобласти приговорили к 9 годам колонии за взятку

Бывшего главу администрации МО «Подпорожский муниципальный район» Ленобласти Петра Левина приговорили к 9 годам лишения свободы, признав виновным в получении взятки.

Суд установил, что Левин в течение полугода в 2017 году требовал от представителя одной фирмы 8 млн рублей за подписание документов, подтверждающих выполнение работ по ремонту школы, по госконтракту. В июне Левин получил 600 тысяч рублей и требовал передать ему через посредника, Ивана Зуева, еще 5,2 млн. В декабре 2017 года Зуев получил муляж денег от представителя этой фирмы, и после этого его задержали сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Левин приговорен к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 10,4 млн рублей. Зуев приговорен к штрафу в 35 млн рублей.