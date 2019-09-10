Активистов ВООПИиК тревожат работы в особняке Каншина

Бывший особняк Каншина, расположенный по адресу Кузнечный переулок, дом 6, стал для объектом для самовольных и опасных с точки сохранения исторического облика здания работ, сигнализировали в своем паблике "ВКонтакте" представители ВООПИиК.

Так, они обнаружили, что часть росписей на потолке закрасили, некоторые элементы ценной лепнины сняли, а вместо двух деревянных исторических дверей решили сделать одну - распилив их.

В бывшем особняке планируется появление музыкальной школы, представители которой и стали инициатором ремонтных работ.

Активисты отмечают, что ситуация опасная: богато оформленная парадная не признана чиновниками памятником.

Фотография: ВООПИиК

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