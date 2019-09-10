ГИК требует признать итоги голосования в нескольких округах недействительными

Санкт-Петербургская избирательная комиссия будет настаивать на признании недействительными итогов голосования на муниципальных выборах в ряде округов и, возможно, в муниципальных образованиях в целом. Об этом ЗАКС.Ру 10 сентября сообщили в пресс-службе Горизбиркома.

ГИК заявил, что имеют в распоряжении информацию о нарушениях при проведении выборов во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах. Эти нарушения не позволяют достоверно определить результаты голосования, добавили в Горизбиркоме. Там не уточнили, о каких именно округах и муниципальных образованиях идет речь. При этом отметили, что недействительными могут признать выборы и по округам в других районах.

В СПбИК сообщили, что окружные избирательные комиссии и избирательные комиссии муниципальных образований могут самостоятельно в течение 10 дней признать результаты выборов недействительными. Ситуация находится под контролем Горизбиркома и лично его председателя Виктора Миненко, добавили в петербургской избирательной комиссии.

«Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», - заявил СПбИК.

Помимо этого, Санкт-Петербургская избирательная комиссия хочет расформировать ИКМО, которые допустили нарушения избирательных прав граждан, повлекших признание итогов голосования либо результатов выборов недействительными. Для этого городская комиссия планиует обратиться в суд, сообщили в пресс-службе ГИКа.

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