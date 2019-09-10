Смольный согласовал с РПЦ новый участок для храма, который хотели строить в парке Малиновка

Для храма, против которого годами боролись защитники парка Малиновка в Красногвардейском районе, петербургская администрация нашла участок по соседству, на улице Передовиков (участок 70А), передает ТАСС. Известно, что Русская православная церковь не возражает против новейшего поворота событий.

"С приходом все согласовано, земельный участок полностью устраивает, вопросов нет. Спасибо им за понимание, что мы сумели решить этот сложный вопрос. Жители обратились, мы сели за стол переговоров. Сегодня все довольны", - прокомментировал ситуацию врио губернатора Александр Беглов.

На участке появится православная церковь, часовня и воскресная школа. Примечательно, что один из главных защитников парка Малиновка, активист Илья Сиялов, на выборах в МО "Пороховые" смог победить и застолбить за собой место в совете.

Борьба за то, чтобы парк целиком включили в список ЗНОП, велась с 2011 года. В августе нынешнего года Беглов пообещал обезопасить территорию от строительства храма.

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