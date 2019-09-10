Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

13:59

В МО «Красненькая речка» выиграла команда действующего главы совета

фото ЗакС политика В МО «Красненькая речка» выиграла команда действующего главы совета

Согласно данным избирательной комиссии муниципального образования «Красненькая речка», в выборах победили 7 из 10 депутатов прошлого созыва. Среди них, действующий глава совета Александр Абраменко.

В разговоре с ЗАКС.Ру 10 сентября он сообщил, что остальные три новых члена муниципального совета также входят в его команду. Абраменко рассказал, конкуренцию его команде составили люди, которые пошли на выборы устраивать шум.

- Большое количество было различных непонятных спойлеров, людей, для которых был ценен не депутатский мандат, а устраивание скандалов, устраивание каких-то акций, чтобы дискредитировать и дестабилизировать выборы. Но правда восторжествовала, закон восторжествовал, - сказал мундеп.

По его словам, «эти люди» не представляли никакие оппозиционные силы. Они были объединены одной общей целью – создание большей истерики вокруг выборов, уверен Абраменко.

Также он рассказал о планах своей команды по работу в муниципалитете. Они намерены продолжить международное сотрудничество, установить новые контейнерные площадки, организовать места для тренировки собак и другое. То, что еще сделать не успели, уточнил мундеп.

Напомним, в ходе выборов ИКМО «Красненькая речка» прославилось железной дверью с решеткой, которой отгородилась от выдвиженцев в муниципальные депутаты. После визита представителей Центральной избирательной комиссии в муниципальный избирком, дверь выставили на продажу на Avito. Также кандидаты в мундепы заявили, что ИКМО выдает им неправильные документы на открытие счетов, а их бумаги пропадают в стенах комиссии. 

За выдвиженцев вступался депутат Государственной Думы от Петербурга Виталий Милонов. Он просил председателя ЦИК Эллу Памфилову проследить за ситуацией в ИКМО «Красненькая речка».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:34 Муниципал: ИКМО «Пороховые» не смогла рассмотреть жалобу кандидата Сиялова на 100 «пропавших» голосов

19:13 Подготовку Петербурга к Евро-2020 приехали обсудить и проверить представители УЕФА   1

19:09 Только шесть депутатов пятого созыва продолжат работу в МО "Невский округ"

18:50 Журналиста "Черновика" оставили под арестом еще на два месяца

18:41 Решение о компенсации Навальному по делу "Ив Роше" вступило в силу   1

18:39 Муниципал: Нилов намерен обратиться в ЦИК по поводу нарушений на выборах в Приморском районе

18:24 Вдоль реки Карповки благоустроили пешеходную зону

18:20 Суд взыскал 1,2 млн рублей с организаторов митингов в Москве в пользу "Мосгортранса"   2

17:59 Муниципал: В МО № 15 кандидатке от «Справедливой России» засчитали на 20 голосов меньше, и она не попала в совет

17:58 Шишкина: Петербург стал городом, откуда уезжают лучшие люди   1

17:42 Росгвардия предлагает запретить журналистам разглашать сведения о своих бойцах   1

17:20 Думские эсеры хотят ввести процедуру публичных парламентских слушаний для спорных законопроектов

17:04 Муниципал: Избирком МО "Поселок Лисий Нос" проведет пятый пересчет голосов

17:01 Муниципал: Единороссы не хотят признавать победу «Яблока» и штаба Навального в «Смольнинском»   9

16:52 Архангельское УФАС оштрафовало владельца билбордов в поддержку активистов Шиеса   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru