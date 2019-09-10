Компанию единороссов в Колпино разбавят мундепы от "Яблока", "СР" и ЛДПР

Избирательная комиссия МО "Город Колпино" подвела итоги выборов. Из 20 избранных муниципальных депутатов 15 представляют "Единую Россию".

От "Яблока" в муниципальный совет попали Роман и Диана Волга. Новичков в МО "Колпино" станет Павел Дедик, выдвинутый ЛДПР. Представители "Справедливой России" Надежда Коковина и Марина Даморадская остались в муниципалитете уже на третий созыв.

Переизбрался глава муниципитела Олег Милюта, кроме того депутатом станет и глава местной администрации Евгений Лащук. В целом же, из прошлого созыва МО "Город Колпино" вновь переизбрались всего 10 депутатов.