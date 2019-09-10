В знак протеста у здания Госсовета Удмуртии местный ученый устроил радикальный перфоманс

79-летний ученый из Удмуртии Альберт Разин вышел к зданию Госсовета республики в плакатами в защиту национального языка и поджег себя, пишет портал Idel.Реалии. На одном из его плакатов была написана цитата из поэта Расула Гамзатова: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

Огонь, охвативший фигуру мужчины, удалось потушить, а самого его - увезти в больницу, где он вскоре скончался от ожогов 100 процентов поверхности тела.

Разин, который был кандидатом философских наук, в последнее время пытался повлиять на республиканских депутатов и лично главу главу Госсовета, чтобы они выступили против законопроекта об изучении нерусских языков, присланного из федерального парламента.