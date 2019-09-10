В Металлострое переизбрались пять депутатов

ИКМО "Поселок Металлострой" опубликовало решение об итогах муниципальных выборов. В шестой созыв переизбралась половина мундепов поселка.

С большим отрывом в своем округе на выборах победил Вадим Шах-Назаров. В этот раз он участововал в выборах как самовыдвиженец. В 2014 году его выдвигала "Единая Россия". Сейчас он стал единственным самовыдвиженцем, попавшим в муниципалитет.

Места в совете получили два представителя "Справедливой России": Ирина Нечипорук и Борис Александров. Оба они были депутатами и в прошлом созыве.

Остальные места в Металлострое достались единороссам. Из них двое мундепов пятого созыва, остальные в совете "новички".