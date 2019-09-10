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Новости

15:29

В Госдуме проверят Навального и Соболь на предмет иностранного вмешательства в дела РФ

фото ЗакС политика В Госдуме проверят Навального и Соболь на предмет иностранного вмешательства в дела РФ

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России проверит Алексея Навального и Любовь Соболь, передает «Интерфакс».

Поручение комиссии дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Случилось это после того, как на заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Навального и Соболь в работе на иностранные государства: якобы Навального завербовали в Йельском университете. Жириновский назвал в своем выступлении Соболь «Любой», и Володину пришлось уточнять, о ком речь.

«Пускай с этой Любой разберется комиссия», - сказал в итоге Володин. Он добавил, что Жириновский выдвигает эти предложения не в первый раз, и их следует изучить и передать информацию в правоохранительные органы и прокуратуру, если нарушения подтвердятся.

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19:43    
Пускай с этой думой разберется референдум. А то после 2012 их не разогнали - вот и потерялись.

18:48    
Гнать их надо из России

16:53    
16:43 прошу прощения, это 16:45 был комментарий для 16:36!

16:45    
16:43. Ты не русский мир, ты прозападная или жидомасонская либерально-гомосечная клоака!

16:43   Русский Мир  
16:36 Себе отруби голову, ублюдок вонючий. Навальный, Соболь и их сторонники - моя надежда достойную Россию!

16:36    
Не надо никаких проверок! Отрубить головы Навальному и Соболь за измену России, РУССКОМУ МИРУ!

16:35    
Ну, Жириновского и проверять не надо. С ним и так всё ясно агент США.
Вот бы против ЕдРа что ляпнул, а то ведь лижет.

16:34   Бордунов  
Что характерно, инициатива исходила от двух известных думских пед.....ов. Такие российские ценности.

16:33    
Песков подтвердил факт работы в Кремле чиновника, которого считают агентом ЦРУ

15:56    
15:44 Неправда, не все депутаты - агенты госдепа!

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