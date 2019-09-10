Песков подтвердил факт работы в Кремле чиновника, которого считают агентом ЦРУ

Пропавший несколько лет назад Олег Смоленков, которого считают информатором ЦРУ, работал в администрации президента, но был уволен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году американская разведка вывезла из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. «Коммерсант» сообщил, что это был Олег Смоленков, экс-сотрудник Кремля, который в июне 2017 года выехал на отдых с семьей в Черногорию и там пропал.

«Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей», - сказал Песков, добавив, что речь идет о 2016-2017 годах. За что был уволен Смоленков, не уточняется.

Экс-сотрудник администрации не участвовал в совещаниях президента, его должность не предусматривает контактов с главой государства как таковых, пояснил Песков. На вопрос, может ли он подтвердить, что Смоленков был агентом ЦРУ, Песков ответил отрицательно и пояснил, что Кремль его не разыскивает.

Сообщение CNN о выводе из России ценного агента разведки, это разговоры в жанре «криминального чтива», считает Песков. «Это давайте оставим на их усмотрение», - сказал он.