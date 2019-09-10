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Новости

16:22

Павловский: Освобождение политзаключенных не должно быть единственной темой оппозиции

фото ЗакС политика Павловский: Освобождение политзаключенных не должно быть единственной темой оппозиции

Политолог Глеб Павловский, высоко котирующий "умное голосование" Алексея Навального и тех, кто решился дать бой кандидатам от власти на выборах 8 сентября, дал рекомендацию оппозиционерам. После проведения выборов, представляется специалисту, у них может возникнуть проблема с составлением новой повестки, и, возможно, бороться они в ближайшее время будут только за освобождение политзаключенных. Несмотря на то, что эта тема важная, политолог предостерегает от максимальной фокусировки и зацикливания на ней: это "опасно".

"Правозащитная деятельность очень важна, но несколько раз оппозиция в России попадала в эту ловушку, она превращалась в правозащитную оппозицию. А правозащита ничего не говорит людям, у которых большие другие проблемы — социальные, экономические, экологические, какие угодно. И они просто теряют к вам интерес", - развернул Павловский свою мысль в эфире "Эха Москвы".

На этом фоне ему кажется конструктивной и перспективной предложение вновь избранного от "Яблока" в Мосгордуму молодого политика Дарьи Бесединой, которая заявила, что первым же делом, получив микрофон, поставит вопрос о роспуске столичного законодательного органа.

"Но если она упрется в это — естественно, понятно, что эта тема будет снята, — если она упрется в эту тему и станет просто человеком темы роспуска Мосгордумы, то она ничего не сможет делать просто больше", - считает Павловский.

Из 45 разыгранных депутатских мандатов только 20 досталось тем московским кандидатам, которые были поддержаны проектом "умное голосование". Несмотря на это, Алексей Навальный уже объявил, что считает случившееся большой гражданской победой.

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19:42    
Ну давайте еще за мир во всем мире. Это не правозащита - это прекращение репрессий и осуждение тех кто их устраивал.

17:23    
16:43 Это скоро станет твоей темой и темой твоих хозяев. Вряд ли они тебя возьмут с собой в Африку или в Сирию. Больше вас нигде уже не ждут.

16:43    
У западной "пятой колонны" России должна быть ОДНА тема - когда и куда валить из России! Всё остальное их совершенно не касается!

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