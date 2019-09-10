Архангельское УФАС оштрафовало владельца билбордов в поддержку активистов Шиеса

Активиста из Плесецка Архангельской области Александра Миронова местные антимонопольщики решили оштрафовать за то, что в июле он установил в регионе три крупных баннера вдоль автодорог, посвященные проблеме мусорного полигона на станции Шиес ("Стоп Шиес! Требуем отмены проекта и свободу активистам"). Об этом пишет портал 29.ru. По мнению УФАС, используемая продукция не соответствует требованиям рекламы, поскольку, собственно, рекламой не является. Сам Миронов с такой постановкой вопроса категорически не согласен.

"Бред какой-то. Данные баннеры можно отнести к социальной рекламе, которая не попадает под понятие рекламы, но также везде размещается на билбордах", - считает активист.

В случае, если комиссия, на которую его позвали в октябре, укрепится в своем мнении, то штраф может составить от 2 до 2,5 тысяч рублей.

"Летние" билборды схожей тематики, в отличие от "мироновских", ранее оперативно срывались неизвестными.

Возле станции Шиес больше года продолжаются скандальные работы по возведению мусорного полигона, с которыми, по разным опросам, не согласно подавляющее большинство жителей Архангельской области.