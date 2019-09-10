Ночь и ещё день: Как оппозиция требовала итогов выборов в Центральном районе

Данные об итогах голосования в четырех муниципальных образованиях ввели в государственную автоматизированную систему «Выборы» спустя сутки после окончания выборов. Это Владимирский, Литейный, Дворцовый округа и МО «Смольнинское». Кандидаты в мундепы и их члены комиссий с правом совещательного голоса устроили импровизированную забастовку в администрации Центрального района, где должны были собраться избирательные комиссии муниципальных образований и вносить итоги выборов в систему. «Осада» продолжалась до ночи. Несколько часов там провел и корреспондент ЗАКС.Ру.

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Кандидаты в муниципальные депутаты от оппозиции вместе с членами комиссий с правом совещательного голоса приехали в администрацию Центрального района около 4:00 часов 9 сентября, рассказала ЗАКС.Ру выдвиженка от «Справедливой России» в МО «Владимирский округ» Ксения Лаврова. Она добавила, что кандидаты решили остаться в здании до тех пор, пока все итоги выборов не будут корректно введены в систему ГАС «Выборы». По информации Лавровой, в администрации находились кандидаты от «Яблока» и «Справедливой России».

Утром 9 сентября к «осаде» присоединился депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский. Он рассказал ЗАКС.Ру, что по протоколам в муниципальные советы проходят оппозиционные кандидаты. Из-за отказа ИКМО вводить данные в ГАС «Выборы» оппозиционеры подозревали комиссии в попытке фальсификаций. Около 15:30 он сообщил, что избирательные комиссии объявили перерыв до 16:00 часов – потом итоги обещали ввести в систему.

- Якобы не работала система ГАС «Выборы» - какие-то технические неполадки. Всё это вранье, потому что по «Лиговке-Ямской» ещё два часа назад всё ввели. Они распустили по домам всех председателей УИКов с первыми экземплярами протоколов, отказываются утверждать итоги и всех их собирают только к четырем часам, - сообщил депутат.

В 16:00 ИКМО «Смольнинское» вводить данные в ГАС «Выборы» не начали, рассказал ЗАКС.Ру член комиссии с правом совещательного голоса Денис Михайлов. Муниципальный избирком заявил об отсутствии протоколов – они якобы находятся в Смольнинском районном суде, где результаты выборов хотят оспорить кандидаты от «Единой России». При этом, в открытом доступе информации об этих исках нет, добавил Михайлов.

К 18:00 часам данные в систему «Выборы» всё ещё не вводило ни одно из скандальных ИКМО Центрального района. В здании администрации находились только члены муниципальной комиссии «Смольнинского». Появившийся там же председатель этого ИКМО Константин Пушкарев заявил собравшимся, что данные должны вводить председатели участковых избирательных комиссий, но они ушли ещё ночью.

От рассвета до заката

Охранники на входе в администрацию Центрального района к вечеру 9 сентября бегло осматривали документы и со вздохом пускали журналистов и оппозиционеров в здание. Ожидающие введения итогов выборов в систему «Выборы» расположились в коридоре третьего этажа. Немногочисленные стулья были заняты людьми и их вещами, не поместившиеся на сиденьях устроились на больших подоконниках и просто на полу. У одной из стен кандидаты установили стол с едой и напитками: печенье, коробки с пиццей, термос и прочее.

Выдвиженцы, члены комиссий и журналисты разбились на небольшие группы: разговаривали про выборы и обсуждали, что делать дальше. Группы сходились и расходились, в коридоре то становилось тихо, то возрастал гул из-за очередной жаркой дискуссии. В целом же, присутствовавшие либо устало сидели у стен, либо бродили из угла в угол.

Относительное спокойствие нарушило появление председателя ИКМО «Смольнинское» Пушкарева. Он протиснулся сквозь толпу встретивших его вопросами людей и скрылся в кабинете, но кандидаты с членами комиссии вошли вслед за ним. Там уже начались горячие споры. Вишневский спрашивал у членов комиссии, когда они начнут работать, когда данные будут вносить в ГАС «Выборы» и почему вообще был объявлен перерыв. Пушкарев ответил, что данные должны вносить председатели УИКов, которые вместе с протоколами покинули администрацию ещё в ночь после выборов.

Член ИКМО Светлана Вантула заявила, что участковые комиссии уже давно бы пригласили для продолжения работы, если бы муниципальной комиссии не мешали вести свои дела. Затем она заявила, что председателей УИКов уже приглашали для внесения информации в ГАС «Выборы». Тут же через громкий шепот послышался голос с другого конца кабинета:

- Я как член ИКМО говорю: никто не приглашён, - громко произнесла женщина.

Позже она представилась корреспонденту ЗАКС.Ру - Ольга Гортинская, член муниципального избиркома от «Яблока». Она заявила, что в течение дня никому из председателей УИКов не звонили. Когда она попросила дать номера для обзвона, ей отказали, добавила Гортинская.

После такого заявления диалог кандидатов в мундепы, ЧПСГ и депутата ЗакСа с представителями ИКМО «Смольнинское» складываться перестал. В кабинет вошли полицейские, которые до этого дежурили на первом этаже. Они попросили собравшихся покинуть помещение и не мешать комиссии работать. Большинство людей переместилось в коридор, куда как раз подошел глава администрации Центрального района Максим Мейксин вместе со своей заместительницей Еленой Трофимовой.

Мейксин заверил собравшихся, что кворум муниципальных комиссий должен собраться к 12:00 часам 10 сентября. Однако, через несколько минут Вишневский сообщил, что Мейксин рассказал о вызове председателей УИКов все же вечером 9 сентября. Они начали прибывать в администрацию около 20:30. Контролировать введение итогов голосования приехали члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии от «Яблока» с правом решающего голоса Ольга Покровская и с правом совещательного голоса Виктор Воробьев, который также является руководителем юридического отдела по муниципальной кампании партии.

ЗАКС.Ру приехавшая Покровская сказала, что «будет сложно». Она добавила, что ей обещали ввод данных, но тут же появились проблемы.

⁃ Меня заверили, что будут [вводить данные в ГАС «Выборы»]. Но тут же начинается, что какая-то комиссия на даче, какая-то в Новгороде. Они не могу в Новгород ездить с документами. Они документы хранят в сейфе у секретаря, - сказала член ГИКа.

Пока кандидаты и журналисты ждали начала введения данных, глава Центрального района Максим Мейксин решил раздать всем пирожки. Благородный порыв он объяснил "голодными глазами" присутствующих.

Биться до конца

Все итоги выборов по четырем округам всё же ввели в ГАС «Выборы» до утра 10 сентября. Лаврова рассказала ЗАКС.Ру, что кандидаты решили покинуть администрацию после ввода данных. Они ушли из здания около 1:00 часов ночи, уточнила кандидатка.

- Мы там толпились, потому что нас не хотели вносить в ГАС. Сейчас вроде начали вносить правильно всю информацию из протоколов. Поэтому сегодня мы решили, что нет смысла давить на них ещё больше – они наши условия выполнили, - рассказала Лаврова.

Она добавила, что сейчас кандидаты ждут решений ИКМО о признании итогов голосования, внесенных в ГАС «Выборы». Каждый день выдвиженцы планируют приходить к муниципальным избиркомам и требовать проведения заседаний, сказала кандидатка.

Сама Лаврова проходит в совет МО «Владимирский округ», согласно данным государственной системы «Выборы» на 16:00 часов 10 сентября. По этой же информации, большинство мандатов в МО «Смольнинское», «Владимирский округ», «Литейный округ» и «Дворцовый округ» достались оппозиционным кандидатам.В частности, в «Смольнинское» прошли 3 самовыдвиженца, представляющие Штаб Навального в Петербурге. Также мандаты получают 5 самовыдвиженцев от «Объединенных демократов» и 8 кандидатов от «Яблока». Пресс-секретарь проекта «Объединенных демократов» Наталья Грязневич получила достаточно голосов для прохождения в совет МО «Дворцовый округ».

София Саттарова

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