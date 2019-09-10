Команда Войтановского через суд потребовала отмены итогов выборов в МО «Лиговка-Ямская»

Смольнинский суд Петербурга зарегистрировал четыре административных иска кандидатов о признании недействительными итогов голосования в МО «Лиговка-Ямская», сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ольга Вавилова, Денис Потеха, Сергей Логинов и Богдан Балюк подали иски к ИКМО. Они требуют признать итоги недействительными из-за утраты ста бюллетеней.

Заявители – из команды единоросса Вадима Войтановского, который шел на выборы самовыдвиженцем. Ранее он сообщил, что собирается через суд отменить итоги выборов по 242 округу, несмотря на свою победу. По его словам, голоса после закрытия участков несколько раз пересчитывали, и результат кандидатов из его команды ухудшился.