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Муниципал

17:04

Избирком МО "Поселок Лисий Нос" проведет пятый пересчет голосов

фото ЗакС политика Избирком МО "Поселок Лисий Нос" проведет пятый пересчет голосов

Избирательная комиссия МО "Поселок Лисий Нос" 10 августа проведет новый пересчет голосов, которые кандидаты в муниципальные депутаты получили на выборах 8 сентября, сообщил ЗАКС.Ру активист Андрей Тимесков. По его словам, избирательная комиссия ранее несколько раз проводила пересчет голосов. После первых результатов голосования и последующих пересчетов в муниципальный совет не проходили бывшие депутаты муниципалитета. 

Самовыдвиженец Виктор Шарганов рассказал, что избирком будет в пятый раз пересчитывать голоса избирателей. 

Избирательные комиссии муниципалитетов после выборов 8 сентября начали массово пересчитывать голоса избирателей. В итоге после пересчет в муниципальные советы не прошли оппозиционные кандидаты, которые при первом подсчете голосов входили в состав МС. 

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