Думские эсеры хотят ввести процедуру публичных парламентских слушаний для спорных законопроектов

Справедливороссы, представленные в Государственной думе, намерены внести в нее нынешней осенью инициативу, посвященную наиболее спорным законопроектам, по которым сложнее всего добиться единства мнений в стенах органа представительной власти. Как правило, подчеркивает глава эсеров Сергей Миронов, это остросоциальные законопроекты, которые неправильно "продавливать" минимальным перевесом голосов.

"Неоднократно Госдума "раскалывалась" в таком порядке: "Единая Россия" голосует соответствующим образом, три другие фракции выступают против. Так было по законопроектам о повышении пенсионного возраста, увеличении НДС", - говорится на сайте политика.

Он и его однопартийцы выступают за введение обязательной в таких случаях процедуры проведения публичных парламентских слушаний.