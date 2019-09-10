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17:42

Росгвардия предлагает запретить журналистам разглашать сведения о своих бойцах

фото ЗакС политика Росгвардия предлагает запретить журналистам разглашать сведения о своих бойцах

Росгвардия предлагает обязать журналистов при работе на акциях протеста носить опознавательные жилеты и потребовать от них не разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях, сообщили в Совете при президенте по правам человека.

В СПЧ комиссия по свободе информации и правам журналистов рассмотрела замечания Росгвардии и МВД по проекту памятники для журналистов, освещающих публичные мероприятия. Ведомства прислали письменные предложения. Росгвардия, в частности, дала понять, что готова участвовать в подготовке совместного документа.

В письменном отзыве на памятку Росгвардия предложила дополнить обязательства журналистов выполнением требований бойцов ведомства, ношением опознавательного жилета,  требованием соблюдать конфиденциальность сведений о должностных лицах Росгвардии и их семьях, рекомендацию контактировать с представителями войск.

МВД, в свою очередь, предложила прописать в памятке о недопустимости провокаций в отношении полицейских, напоминание об обязанностях и запретов для журналистов согласно законам о СМИ, о противодействии экстремизму, о защите информации.

Журналисты часто сталкиваются с проблемами при работе на массовых мероприятиях. На крупных акциях в Москве, например, 27 июля, ряд сотрудников СМИ задерживали, несмотря на наличие у них редзаданий и пресс-карт. Однако в ответ на запрос СПЧ в МВД и Генпрокуратуре заявили, что не видят в этом нарушений законодательства.

Сотрудник СМИ, находящийся на митинге по редакционному заданию, не относится к числу участников мероприятия. Его право на работу на митингах закреплено в ст. 47 закона «О СМИ». В ч. 5 ст. 6 закона о митингах прописано, что основание для работы журналиста – это редзадание или журналистское удостоверение. Для работы на митингах журналисту не требуется аккредитация или предварительное согласование с властями или полицией.

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