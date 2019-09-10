Шишкина: Петербург стал городом, откуда уезжают лучшие люди

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина сделала неприятное для нее самой наблюдение относительно сегодняшнего Петербурга. Несмотря на то, что ситуация легко переносится на всю страну в целом, положение в городе ее особенно удручает.

"Петербург стал городом, откуда стали уезжать, много, и уезжают лучшие люди. Отсюда не должны уезжать артисты, журналисты, ученые. Город должен создать возможности для работы этим людям. Тогда он начнет что-то свое производить, а это производство и контент будут давать средства", - выскзалась она в эфире "Эха Петербурга".

Обратный пример, приведенный политиком, это поддержание "паттерналистской матрицы" и вечное пассивное ожидание денег из федерального центра. Шишкина считает, что неправильно отдавать предпочтение тому губернатору, которые способен "подтащить больше денег из бюджета".

От прогноза, каким будет правление Александра Беглова, женщина воздержалась.

"Даже на свадьбе нужно погулять два дня как минимум, чтобы что-то понять. А все, что до этого было - всего лишь помолвка", - привела Шишкина афористичное сравнение.

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