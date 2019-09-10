Подготовку Петербурга к Евро-2020 приехали обсудить и проверить представители УЕФА

В четвертый раз официальные представители европейской футбольной ассоциации (УЕФА) приехали проверять то, как Петербург готовится принять матчи финальной части турнира Евро-2020, передает сайт городского правительства.

Ожидается, что за четыре дня визита европейские спортивные чиновники в количестве 86 человек закончат согласовывать все аспекты взаимодействия с чиновниками Смольного. Сотрудников УЕФА принял профильный вице-губернатор Владимир Кириллов.

"Исполнительные органы государственной власти стараются действовать на опережение там, где это возможно, и внимательно относятся ко всем нюансам и требованиям, транслируемым нам как со стороны УЕФА, так и со стороны Министерства спорта и Локальной организационной структуры", - приводятся его слова.

Помимо организации матчей и тренировок, обговорят также фан-зону на Конюшенной площади, безопасность пребывания в ней болельщиков и исправную работу транспорта, в том числе аэропорта.

Летом следующего года Петербург примет четыре матча в рамках турнира.

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