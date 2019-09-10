Только шесть депутатов пятого созыва продолжат работу в МО "Невский округ"

Состав муниципального совета МО "Невский округ" существенно обновился по итогам прошедших муниципальных выборов. Местная ИКМО уже опубликовала решение о регистрации избранных депутатов.

В шестом созыве останется только шестеро депутатов пятого созыва: Тамара Сорокина, Михаил Бурцев, Ольга Лаура, Владимир Медведев, Марина Юркевич и глава муниципалитета Павел Коньков. Пятеро из них выдвинуты "Единой Россией". Тамара Сорокина же участвовала в выборах как самовыдвиженках, однако в 2014 году в совет она избралась от "Единой России". Партию власти в МО будет будет также представлять новая пятерка депутатов. Среди них оказался в частности Сергей Кочанжи, в прошлом депутат МО "Оккервиль".

Помимо Сорокиной в муниципалитет избрались еще три самовыдвиженца: Олег Мазаев, Вячеслав Лозинский и Дмитрий Данилов.

"Справедливую Россию" в "Невском округе" представят Михаил Каменев и сын бывшего депутата Законодательного собрания Виктора Ложечко Андрей. У КПРФ тоже два избранных депутата в этом муниципалитете: Вадим Воротилов и Екатерина Миронова.

По одному месту досталось представителям Партии роста (Анастасия Нетяженко) и "Яблока" (Федор Уткин).

В прошлом созыве в совете были 13 самовыдвиженцев, три единоросса, три представителя ЛДПР и один депутат от Партии "Великое Отечество".

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