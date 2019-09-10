ИКМО «Пороховые» не смогла рассмотреть жалобу кандидата Сиялова на 100 «пропавших» голосов

Председатель избирательной комиссии МО «Пороховые» Григорий Котов 10 сентября принял, но, сославшись на отсутствие кворума, не стал рассматривать жалобы кандидатов от Партии Роста на итоги выборов в муниципалитете.

В частности, было отложено заявление кандидата Ильи Сиялова, который на 938 участке в ночь на 9 сентября получил копию протокола, согласно которому, ему досталось 108 голосов избирателей, а позже в ТИК узнал, что данные исправили, оставив ему только 8 голосов. Из-за этого Сиялов не смог избраться в совет, уступив место кандидату от «Единой России».

- Когда все закончилось (подсчет голосов в ночь после выборам – прим. ЗАКС.Ру), комиссия стала готовиться к отъезду и четыре часа не могли уехать в ТИК. Мы были уверены, что они сейчас поедут, а они все никак не могли добраться. А когда они приехали, мы увидели, что они вносят данные с теми, что ранее озвучила председатель, - рассказал кандидат.

По его словам, на заседании ИКМО «Пороховые» приехало много полицейских, которые дежурили на улице, но все прошло спокойно.