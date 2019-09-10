Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

10 сентября, 19:34

ИКМО «Пороховые» не смогла рассмотреть жалобу кандидата Сиялова на 100 «пропавших» голосов

фото ЗакС политика ИКМО «Пороховые» не смогла рассмотреть жалобу кандидата Сиялова на 100 «пропавших» голосов

Председатель избирательной комиссии МО «Пороховые» Григорий Котов 10 сентября принял, но, сославшись на отсутствие кворума, не стал рассматривать жалобы кандидатов от Партии Роста на итоги выборов в муниципалитете.

В частности, было отложено заявление кандидата Ильи Сиялова, который на 938 участке в ночь на 9 сентября получил копию протокола, согласно которому, ему досталось 108 голосов избирателей, а позже в ТИК узнал, что данные исправили, оставив ему только 8 голосов. Из-за этого Сиялов не смог избраться в совет, уступив место кандидату от «Единой России».

- Когда все закончилось (подсчет голосов в ночь после выборам – прим. ЗАКС.Ру), комиссия стала готовиться к отъезду и четыре часа не могли уехать в ТИК. Мы были уверены, что они сейчас поедут, а они все никак не могли добраться. А когда они приехали, мы увидели, что они вносят данные с теми, что ранее озвучила председатель, - рассказал кандидат.

По его словам, на заседании ИКМО «Пороховые» приехало много полицейских, которые дежурили на улице, но все прошло спокойно.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10 сентября, 21:48 Кандидаты "Острова Декабристов" планируют ночевать возле администрации Василеостровского района

10 сентября, 21:22 Избирательная комиссия МО №21 начала пересчет голосов после жалоб от единоросса

10 сентября, 21:16 Центризбирком обеспокоен муниципальными выборами в Петербурге

10 сентября, 20:55 Рыбаков лично рассказал Памфиловой о фальсификациях на муниципальных выборах

10 сентября, 20:32 При пересчете голосов в МО "Поселок Лисий Нос" обнаружили бюллетень

10 сентября, 20:19 Совет МО "Оккервиль" обновился наполовину

10 сентября, 19:49 Любовь Соболь удовлетворена результатами петербургских муниципальных выборов

10 сентября, 19:09 Только шесть депутатов пятого созыва продолжат работу в МО "Невский округ"

10 сентября, 18:39 Нилов намерен обратиться в ЦИК по поводу нарушений на выборах в Приморском районе

10 сентября, 17:04 Избирком МО "Поселок Лисий Нос" проведет пятый пересчет голосов

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


0:27   felitsatarvachev   felitsatarvachev19905622az@mail.ru
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь--=-- https://url.uz/zevs

10 сентября, 21:27    
Нуда, вместо 108 - оставили 8 - да у него подписей больше! Всех фальсификаторов ждет суд!

10 сентября, 20:14    
Сиялов - профессиональный провокатор. Он сменил уже четыре партии.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
10 сентября, 21:48 Муниципал: Кандидаты "Острова Декабристов" планируют ночевать возле администрации Василеостровского района   1

10 сентября, 21:22 Муниципал: Избирательная комиссия МО №21 начала пересчет голосов после жалоб от единоросса

10 сентября, 21:16 Муниципал: Центризбирком обеспокоен муниципальными выборами в Петербурге   3

10 сентября, 20:55 Рыбаков лично рассказал Памфиловой о фальсификациях на муниципальных выборах   3

10 сентября, 20:53 Муниципал: Миллионы Лисьего Носа в одни руки       2

10 сентября, 20:40 Псковский областной район получит 70 тысяч евро на меры по предотвращению лесных пожаров

10 сентября, 20:32 Муниципал: При пересчете голосов в МО "Поселок Лисий Нос" обнаружили бюллетень

10 сентября, 20:20 Радзиховский об обмене пленными с Украиной: Сегодня легче что-либо поправить во внешней политике

10 сентября, 20:19 Совет МО "Оккервиль" обновился наполовину

10 сентября, 19:49 Любовь Соболь удовлетворена результатами петербургских муниципальных выборов   3

10 сентября, 19:34 Муниципал: ИКМО «Пороховые» не смогла рассмотреть жалобу кандидата Сиялова на 100 «пропавших» голосов   3

10 сентября, 19:13 Подготовку Петербурга к Евро-2020 приехали обсудить и проверить представители УЕФА   1

10 сентября, 19:09 Только шесть депутатов пятого созыва продолжат работу в МО "Невский округ"

10 сентября, 18:50 Журналиста "Черновика" оставили под арестом еще на два месяца

10 сентября, 18:41 Решение о компенсации Навальному по делу "Ив Роше" вступило в силу   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru