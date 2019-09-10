Любовь Соболь удовлетворена результатами петербургских муниципальных выборов

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, одна из идеологов "умного голосования" на выборах 8 сентября Любовь Соболь подвела промежуточные итоги проекта, предложенного ей и ее единомышленникам. Наибольшей ее радости удостоились итоги выборов в Мосгордуму, куда ее не допустили как кандидата, но куда удалось избрать 20 кандидатов не от власти из 45 возможных.

Коснулась молодая женщина в своем ролике и петербургской муниципальной кампании.

"Большое количество независимых кандидатов, и просто позор с очередями в избиркомы, снятиями кандидатов и, наконец, попытками просто украсть голоса. Несмотря на все это, многим демократическим и независимым кандидатам удалось победить. Эти выборы показали, что рейтинг власти падает и что с ней можно не только соперничать, но и побеждать", - считает "навальнистка".

Некоторые единороссы, раздосадованные плохим результатом, намерены оспаривать победы "яблочников" и справедливороссов в ряде округов. Судиться намерены и последние, утверждающие, что как минимум в девяти округах у них в последний момент "пропали" голоса. Наконец, просит признать недействительными итоги голосвания в пяти округах и сам Горизбирком.