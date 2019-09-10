При пересчете голосов в МО "Поселок Лисий Нос" обнаружили бюллетень

Избирательная комиссия МО "Поселок Лисий Нос" 10 сентября обнаружила лишний бюллетень во время пятого пересчета голосов, которые избиратели отдали за кандидатов в муниципальные депутаты, сообщил ЗАКС.Ру участник выборов Виктор Шарганов.

Избирком муниципалитета пятый раз после окончания выборов 8 сентября пересчитывает результаты. Ранее активист Андрей Тимесков сообщил, что после первого подведения итогов большая часть команды действующих муниципальных депутатов от "Единой России" не прошла в новый состав муниципального совета.