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10 сентября, 20:19

Совет МО "Оккервиль" обновился наполовину

фото ЗакС политика Совет МО "Оккервиль" обновился наполовину

Избирательная комиссия МО "Оккервиль" опубликовала решения по определению итогов выборов. В новом созыве продолжат работу только девять депутатов пятого созыва - восемь единороссов и самовыдвиженец Дмитрий Данилов. 

Несмотря на обновление численность представителей "Единой России" в совете осталась прежней - 16 депутатов. Среди "новичков" от этой партии Наталия Зорина и Александр Бехтерев, проигравшие выборы в 2014 году. 

В шестой созыв совета "Оккервиля" попали также три представителя "Справедливой России": Янина Евстафьева, Александр Натолочный и Кирилл Волков. Прежде их в составе муниципалов этого МО не было. 

 

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