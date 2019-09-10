Рыбаков лично рассказал Памфиловой о фальсификациях на муниципальных выборах

Заместитель председателя "Яблока" Николай Рыбаков лично встретился с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой с тем, чтобы расширить ее представления о масштабе нарушений, которые удалось его однопартийцам выявить на выборах 8 сентября. Помимо устной беседы, он передал чиновнице доклад-обращение, посвященный теме, в котором подробно изложены, какими и в каких округах были обнаруженные нарушения.

Суть проблемы состоит в том, что из 400 выдвинувшихся в советы "яблочников" зарегистрировали 100 человек, однако во многих "победных" случаях данные все еще не внесены в систему ГАС "Выборы".

В конце текста излагается сразу несколько просьб: о том, чтобы ЦИК пожаловался в прокуратуру на приведенные Рыбаковым случаи, об участии представителей ЦИК в судах по "проблемным" округам, о проверке ЦИКом целого ряда петербургских ИКМО и о максимально высокой быстроте реагирования на жалобы.