Миллионы Лисьего Носа в одни руки    

Местная администрация поселка Лисий Нос заключила в начале 2019 года два контракта на 70 млн рублей на ремонт дорог, благоустройство и уборку улиц. Но жители поселка жалуются, что бюджетные деньги муниципалы тратят впустую.

Например, одна компания провела ямочный ремонт, а через несколько дней на том же месте другая фирма “разрыла дорогу” и стала проводить канализацию. Местные власти не смогли объяснить жителям, зачем это было нужно.

Житель и активист Лисьего Носа Андрей Тимесков за минувшее лето ни разу не видел, чтобы тротуары и дороги поселка мыли или подметали, хотя муниципальная администрация еще в январе заключила контракт на 33 млн рублей на уборку и ремонт улиц. Тимесков рассказал ЗАКС.Ру, что проблемы в населенном пункте есть не только с уборкой: новый асфальт “сходит вместе с первым снегом”, плитка на тротуарах “встает дыбом”, а некоторые детские площадки вместо ремонта просто снесли и поставили новые.

- Люди жаловались, что была детская площадка, а ее срыли, уложили туда кучи песка, сверху положили пластик. Детям очень на этом пластике неудобно и неуютно, - рассказал активист.

Другая местная жительница пожаловалась, что работы в поселке, по её мнению, либо не делают, либо проводят крайне плохо.

- По поселку не видно, что работы проводятся. Траву скосили - вся трава на дороге лежит, хотя ее убрать должны. Может быть, центральные улочки в муниципалитете убирают, но не остальные, - рассказывает петербурженка, пожелавшая не называть своего имени.

Кандидат в муниципальные депутаты Виктор Шарганов рассказал, что улицы в муниципалитете убираются частично. По его словам, вдоль некоторых трасс начали проводить канализацию, и компания, которая ведет строительные работы, содержит и убирает территорию, но по документам уборку якобы проводит ООО “Строительный участок 150”.

Участник муниципальных выборов поделился мнением о странном ремонте дорог, после которого строят канализацию. По словам Шарганова, рабочие в рамках муниципального контракта с “СУ-150” ставят “какие-то заплатки” на автомобильных трассах, а через несколько несколько дней приходит другая фирма, которая начинает делать канализацию.

Шарганов рассказал, что местные жители на собрании в муниципалитете спрашивали у главы, почему нельзя сначала проложить канализацию, а затем сделать ремонт “но никаких пояснений не услышали”.

Еще одна проблема, на которую обратили внимание местные жители, это благоустройство детских площадок. Муниципальная администрация зимой 2019 года заключила контракт на благоустройство на 41 миллион рублей. Виктор Шарганов рассказывает, что в результате некоторые площадки вместо ремонта просто снесли и поставили новые. При этом в документах закупки нет информации о том, что муниципалитет хочет заменить всю игровую зону.

- Мы не против строительства новых площадок, мы только “за”. Но пусть честно проводят конкурсную документацию, - поделился мнением житель поселка.

Фирмы разные - учредитель один

Муниципальная администрация МО “Поселок Лисий Нос” за последние несколько лет отдала из муниципального бюджета более 200 млн рублей рублей компаниям одного бизнесмена Ивана Беленикина.

В 2019 году МО заключило контракты на 41 и 32 млн рублей с фирмой ООО “Строительный участок 150”, руководителем которой является Беленикин. За эти деньги сотрудники компании в течение года должны чистить муниципальные улицы и тротуары, благоустроить детские площадки и положить новый асфальт на некоторых дорогах. В 2018 году муниципалитет заплатил “СУ 150” 15 млн рублей за уборку территорий.

Еще одной компании Беленикина ООО “Стройинвестмо”, которая сейчас находится в процессе ликвидации, муниципалитет в 2018 году заплатил более 115 млн рублей за асфальтирование улиц и благоустройство. Около 10 млн рублей эта же компания получила от МО “Поселок Лисий Нос” в 2016 и 2017 годах по контрактам на поставку мебели в муниципалитет, покос травы и обустройство зон отдыха.

Третья фирма Беленикина ООО “Северстрой”, которая сейчас тоже в процессе ликвидации, в 2017 году получила 47,4 млн рублей за еще одно благоустройство Лисьего Носа.

Виктор Шарганов считает, Беленикин выигрывает одни из самых дорогих контрактов муниципалитета из-за дружественных связей бизнесмена с главой муниципального совета МО “Поселок Лисий Нос” Вадимом Грудниковым.

Активист Андрей Тимесков считает, что жители муниципалитета через муниципальные выборы показали свое отношение к работе Вадима Грудникова и его команде. По результатам первого подсчета голосов, большая часть действующих депутатов от “Единой России” не прошла в муниципальный совет. На данный момент избирательная комиссия в пятый раз пересматривает итоги голосования.

Грудников отказался по телефону комментировать ЗАКС.Ру связи с предпринимателем. Глава муниципального совета также не стал комментировать заключенные контракты. Он предложил обратиться в муниципальную администрацию, которая проводила тендеры.

Елена Владыкина