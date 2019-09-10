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Выборы-2019

Муниципал

10 сентября, 21:16

Центризбирком обеспокоен муниципальными выборами в Петербурге

фото ЗакС политика Центризбирком обеспокоен муниципальными выборами в Петербурге

Центральная избирательная комиссия опубликовала заявление о ситуации с муниципальными выборами в Петербурге, в котором призвала кандидатов в мундепы поспешить с жалобами в ИКМО в случае, если решение об итогах голосования еще не принято. В противном случае отменить вызывающее сомнение решение местного избиркома можно только через суд.

В заявление отмечается, что ЦИК поддерживает любые решительные действия Горизбиркома, "направленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге". Особую озабоченность Центризбиркома вызывает тот факт, что местные комиссии задерживают введение в ГАС "Выборы" более чем 70 протоколов. Согласно заявлению, озвученная ранее главой ЦИК Эллой Памфиловой рекомендация не спешить с подведением итогов касалась только губернаторских выборов.

В случаях, если решение об итогах выборов в муниципалитетах еще не объявлено, Центризбирком советует участникам избирательного процесса поспешить с подачей жалоб в ИКМО. Местные комиссии обязаны рассмотреть все жалобы до подведения итогов. Иначе оспорить итоги можно будет только в суде. 

По мнению представителей Центральной избирательной комиссии, скандалы муниципальных выборов в Петербурге в очередной раз доказывают необходимость менять избирательное законодательство и усиливать контроль над голосованием за депутатов местных советов. ЦИК обещает передать свои предложения на этот счет в Госдуму в ближайшее время.

Напомним, ранее представители Горизбиркома Петербурга озвучивали предложение упразднить после выборов 2019 года избирательные комиссии муниципальных образований. 

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0:10   Сансаныч   aries1979@yandex.ru
Надо упразднить этих муниципалов вообще, комары, сосущие у народа

10 сентября, 21:48    
Давно пора!

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