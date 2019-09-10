Избирательная комиссия МО №21 начала пересчет голосов после жалоб от единоросса

Избирательная комиссия МО №21 вечером 10 сентября начала пересчет голосов в трех УИКах - №445, 447 и №463, об этом ЗАКС.Ру сообщила кандидатка в муниципальные депутаты Марианна Бакан.

По её словам, на результаты голосования подал жалобу кандидат в мундепы от "Единой России" и председатель совета ветеранов Калининского района Денис Качкин. Бакан рассказала, что после первого подсчета голосов она и еще один кандидат от оппозиции проходили в совет муниципальных депутатов.

Ранее в Петербурге несколько избирательных комиссий решили пересмотреть результаты голосования в определенных УИКах, где в муниципальный совет проходили кандидаты от оппозиции. В итоге после пересчетов независимые участники выборов потеряли голоса.