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9:38

Серебренников: Я бы назвал людьми года тех, кто выходит на улицы и бьётся за справедливость

фото ЗакС политика Серебренников: Я бы назвал людьми года тех, кто выходит на улицы и бьётся за справедливость

Режиссер Кирилл Серебренников накануне, 10 сентября, был удостоен премии "Человек года" по версии журнала GQ. Между тем, его такая награда несколько смутила, так как лично для него  - парадоксально, как у жюри мог пасть выбор на такого "странного" персонажа, коим он является.

По его мнению, в 2018 году приз должен был достаться не ему, а всем, кто не боится "идти против системы".

"Я бы, конечно, не выбирал одного человека, а назвал людьми года тех, кто договорился об обмене заключенными, тех, кто не дал посадить Ваню Голунова, тех людей, которые выходят и бьются за справедливость и дают возможность жить в нашей стране здравому смыслу, порядочности, честности, надежде. Поэтому давайте выбрать не человека года, а людей года, хоть и по версии журнала GQ", - выступил Серебренников.

Серебренников до апреля был под домашним арестом по делу "Седьмой студии". Его, бывшего генпродюсера театральной организации Алексея Малобродского, её директора Юрия Итина, а также руководителя Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект "Платформа". Ранее режиссера отпустили из-под ареста под подписку о невыезде.

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