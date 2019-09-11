Председатель УИК 11 МО "Коломна" - ТИКу: Я уже не знаю, как делать вид, что мы работаем

В распоряжении петербургского штаба Алексея Навального оказалась запись телефонной беседы, инициированной членом с правом решающего голоса УИК 11 МО «Коломна» Осмоловским Сергеем, с сотрудником вышестоящей инстанции – ТИК. ЧПРГ настаивает, чтобы представитель территориального избиркома оказал влияние на председателя УИК Елену Архипову, которая, по его словам, делает всё, чтобы максимально «затянуть» процесс финального подсчета голосов. В частности, чиновница якобы «украла» протокол, в который внесены результаты по голосующим, и не желает его отдавать.

Изначально Архипова категорически отказывалась брать трубку из рук Осмоловского, однако после недолгих перипетий женщина все же согласилась поговорить с членом ТИК.

С самого начала женщина начала сетовать, что она устала изображать рабочий процесс. Между ней и сотрудником территориального избиркома завязался следующий диалог:

Архипова: Я уже не знаю, как делать вид, что мы работаем.

ТИК: Я понимаю, критическая ситуация.

А.: Ну, хотите, я сейчас скандальчик закачу, минут на двадцать, мы тут покричим, поорём. Ну здесь сколько можно уже морозить? Издевательство какое-то! (женщина начинает плакать)

ТИК: Сейчас я попробую её [председателя ТИК 1 Нечаеву Ольгу] вызвонить, может быть, что-то получится.

А.: Ну вы не удивляйтесь, я скандальчик всё же какой-нибудь закачу. У нас школа, скоро пионеры придут, а мы пока даже книжки не упаковали. А Серёжка [Сергей Осмоловский] – я к нему уже привыкла, знаю, что он неадекватный. Ко всему цепляется и цепляется, везде у него нарушения. У нас тут заговор мирового масштаба!

Напоследок дама немного успокоилась, выразив мнение, что Нечаевой сейчас, наверное, «тоже хреново», так как весь город на данный момент «стоит». Резюмируя, Архипова попросила своего собеседника на «Сережку» не обижаться. «Главное, продержаться», - добавила она.