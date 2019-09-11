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10:30

Суд предложил вернуть дело "Седьмой студии" в прокуратуру

фото ЗакС политика Суд предложил вернуть дело "Седьмой студии" в прокуратуру

Рассматривающая дело "Седьмой студии" судья Ирина Аккуратова на сегодняшнем заседании поставила вопрос о возврате материалов разбирательства обратно в прокуратуру, информирует "Медиазона".

Аккуратора отметила ошибки в обвинительном заключении, "которое содержит противоречащие сведения". Сторона защиты мнение судьи разделила.

Напомним, последняя проведенная по делу финансовая экспертиза показала, что  рыночная стоимость проекта "Платформа" составляла 260 млн рублей, а с учетом налогов и иных затрат - превысила все 300 млн. При этом Минкульт выделил из госбюджета на его реализацию только 216 млн. Таким образом, проект окупился за счет личных вложений подсудимых.

Режиссера Кирилла Серебренникова, находившегося под домашним арестом с 2017-го года, выпустили 8 апреля под подписку о невыезде. Все время его пребывания в условиях несвободы за него вступались известные деятели культуры, призывая к освобождению.

Сотрудников театра "Седьмая студия" обвиняют в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины Серебренников не признавал, утверждая, что его оговорила бухгалтер театра Нина Масляева, заключившая сделку со следствием. В его защиту не раз выступали знаменитости. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект "Платформа". 

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