Фан-зоны Евро-2020 появятся в спальных районах Петербурга

Фан-зоны чемпионата Европы по футболу в 2020 году появятся не только на Конюшенной площади, но и в спальных районах города, цитирует РИА "Новости" заявление, сделанное заместителем председателя правительства Ольгой Голодец.

"Мы готовы к проведению праздника футбола. Он будет ярким и запоминающимся", - отметила также она.

Между тем количество "спальных" фан-зон и их дислокация не уточняется.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в нескольких европейских городах. Петербург примет три матча группового этапа: 13, 17 и 22 июня. Кроме того, на "Газпром Арене" 3 июля состоится один из четвертьфиналов. На проведение этих встреч город планирует потратить более 6,3 млрд рублей.