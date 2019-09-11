Беглов рассчитывает, что в 2020 году туристический сбор принесет городу 3,5 млрд рублей

Врио губернатора Александр Беглов полагает, что введение туристического сбора позволит городу в 2020 году пополнить казну на 3,5 млрд рублей, передает ТАСС.

"Мы вводим туристический сбор для туристов - 100 рублей в сутки. Это не так существенно для любого иностранца. Если взять другие страны, там намного больше, но нам это дает то, что мы можем в год собрать порядка 3-3,5 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на реконструкцию центральной части города и развитие инфраструктуры туризма", - поделился соображениями Беглов, выступая на деловом завтраке в рамках Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

Врио располагает информацией, что в 2018 году город на Неве посетили более 8 млн иностранцев. В будущем, надеется он, эта цифра превысит 12 млн человек.

Ранее предложение Беглова об установлении в Петербурге туристического сбора для иностранцев поддержал Владимир Путин.

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