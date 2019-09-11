Жителя Барнаула оштрафовали за "экстремистское" видео про обещания "Единой России"

Барнаульский суд оштрафовал на тысячу рублей местного жителя Олега Григорьева за выложенное в 2011 году "ВКонтакте" видео, в котором в жесткой форме критикуются данные партией "Единая Россия" обещания народу.

Мужчину признали виновным в распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП).

"Фактическую вину, что видео было в видеозаписях признаю, но цели распространить не было. По факту узнал, что [видео] запрещено уже после вызова в ФСБ. Вопрос касался видео, которое было размещено в 2011 году. Я уже и не помнил, что это за видео. Показали его скриншот с моей страницы в ВК. Якобы оно экстремистского характера и стало таким в 2013 году, а я даже не помню о чем оно", - признался Григорьев в беседе с "МБХ медиа".

Мужчина не считает себя политизированным гражданином, на митинги перестал ходить несколько лет назад. По его словам, периодически он делает какие-то респосты на своих страницах в соцсетях, но "противоправной" активностью не занимается.