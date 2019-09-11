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Муниципал

11:26

Тихонова: ИКМО №21 искала способы изменить результаты выборов в свою пользу

фото ЗакС политика Тихонова: ИКМО №21 искала способы изменить результаты выборов в свою пользу

Секретарь бюро совета Санкт-Петербургского отделения «Справедливой России» и бывший кандидат в губернаторы Надежда Тихонова считает, что избирательная комиссия МО №21 незаконно пересчитала голоса избирателей на избирательном округе №57.

Тихонова предположила, что неизвестные могли заменить бюллетени, в результате чего после пересчета большинство голосов оказалось у кандидата от "Единой России". 

 - Мы предполагаем, что за период с окончания первого подсчета до текущего момента бюллетени могли быть заменены. Поэтому ИКМО затягивали введение итогов в систему ГАС "Выборы" – искали способ, как изменить результат в свою пользу. Завтра утром в ЦИК поступит жалоба на незаконный пересчет голосов, - сообщила Тихонова. 

Кандидатка в муниципальные депутаты МО №21 Маринна Бакан рассказала ЗАКС.ру, что после пересчёта она потеряла 99 голосов избирателей. Бакан обратилась в прокуратуру, Городскую и Центральную избирательные комиссии с требованием признать пересчет незаконным. 

Несколько избирательных комиссий муниципалитетов спустя сутки после окончания голосования решили пересмотреть итоги голосования. В результате после нового подсчета в муниципальные советы прошли кандидаты от "Единой России", которые изначально не попадали в совет. 

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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0
 МО №21
 
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14:45    
Грязь. Помыть надо в кабинетах, подмести поганой метлой, а мусор - в помойные бачки.

14:18    
Это уголовное дело.

13:59    
13:33 Что вы хотите? Ныне мы - "северная станица".

13:33    
Такой грязной, полного беспредела избирательной компании не было.Даже при Полтавченко ещё соблюдалась какая-то видимость приличия. Может это отличительная черта новой власти? С таким началом навряд ли удастся новому губернатору получить уважение петербуржцев.

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