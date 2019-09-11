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Муниципал

11:58

Потерявшие ИКМО «Смольнинское» оппозиционеры предъявили ультиматум городским и районным властям

фото ЗакС политика Потерявшие ИКМО «Смольнинское» оппозиционеры предъявили ультиматум городским и районным властям

Сотрудник штаба Алексея Навального и член ИКМО «Смольнинское» с правом совещательного голоса Денис Михайлов на своей странице в Facebook выступил с ультиматумом к руководителю администрации Петербурга Любови Совершаевой и главе Центрального района Максиму Мейксину.  Он требует, чтобы те к полудню 12 сентября разыскали исчезнувших членом избирательной комиссии «Смольнинского» и обязали их провести заседание по утверждению итогов голосования в муниципалитете.

«Вторые сутки, как ИКМО Смольнинское просто куда-то пропало. И я думаю, вы знаете, куда именно. Сейчас ничего не происходит, данные внесены в «ГАС Выборы» и на этом всё. Теперь ИКМО обязано провести заседание и утвердить на нем итоги голосования, но этот ключевой этап они намеренно саботируют», - написал Михайлов.

Он пообещал, что если комиссия не будет найдена и не объявит о заседании, победившие кандидаты и их сторонники выйдут к зданию администрации Центрального района.

Михайлов сообщил ЗАКС.Ру, что с этим ультиматумом солидарны все кандидаты из его команды и победившие кандидаты из сообщества «Центральный район за комфорт за комфортную среду обитания».

В свою очередь, с заявлениями о готовности протестовать за отмену итогов выборов в МО «Смольнинское» выступили «Коммунисты России», потерявшие свои места в совете, и Партия Социальной защиты. Последние заявили, что бюллетени в «Смольнинском» обрабатывали специальным спреем, из-за чего галочки напротив одних кандидатов исчезали, а напротив других появлялись. Ранее о готовности поддержать акции за отмену выборов в муниципалитете ЗАКС.Ру сообщил член политсовета «Единой России» по Центральному району Вадим Войтановский.

Напомним, по данным, загруженным в ГАС «Выборы», в новый созыв муниципального совета МО «Смольнинское» не переизбрался ни один депутат из прошлого, а единороссы получили только два мандата.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:42    
14-19
Не надо было вообще эту канитель разводить. Только людей разозлили своим хамством и явным шулерством.
Противно видеть эти воровские рожи.
На Владимирской площади незаконная торговля появилась сразу же после выборов. Совсем людей за быдло держат, хотя сами по подлости ни с каким животным не сравнятся.

14:19    
ИКМО исчезло.

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