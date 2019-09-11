Оренбуржец оскорбил власть, оставив в соцсетях "нелицеприятные" комментарии про Путина

Россиянин Владимир Шацких, проживающий в Оренбургской области, стал фигурантом дела по статье КоАП о неуважении к власти за уничижительные комментарии про Владимира Путина, рассказал адвокат "Агоры" Эльдар Шарафутдинов.

"Он написал в соцсети нелицеприятные вещи в отношении главы нашего государства, что послужило поводом для проверки органами ФСБ по статье „экстремизм“. Экстремизма в его словах не обнаружили, но дело об административном правонарушении было выделено в отдельное производство", - поделился защитник.

Постановление суда на данный момент не готово, хотя решение было вынесено ещё 4 сентября.

"Шацких сегодня ходил в суд, ему сказали, что якобы не распечатали. На этой неделе будет готово. На данный момент мы будем обжаловать решение суда в апелляционной инстанции", - заключил Шатафутдинов.