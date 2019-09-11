"Что актуально, то и будем выпускать": Поклонская собирается покорять YouTube

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, накануне получившая должность заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам - которым, напомним, руководит скандально известный политик Леонид Слуцкий - решила выпускать собственные шоу на YouTube, передает РИА "Новости".

На хостинге уже есть её канал с 28 тысячами подписчиков, однако на нём публикуются не собственные материалы чиновницы, а интервью с её участием.

"У меня много молодежи такой очень инициативной, и много предлагают идей, поэтому, думаю, что в ближайшее время появится такой канал. Там будет отдельная передача, которую буду вести я, может быть, раз в месяц", - поделилась Поклонская.

Выпуски будут посвящены актуальным событиям, происходящим на российской политической арене.

"Вот то, что актуально, то и будем обсуждать. Также будет подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан", - отметила депутат.