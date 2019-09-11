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Новости

12:50

"Что актуально, то и будем выпускать": Поклонская собирается покорять YouTube

фото ЗакС политика "Что актуально, то и будем выпускать": Поклонская собирается покорять YouTube

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, накануне получившая должность заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам - которым, напомним, руководит скандально известный политик Леонид Слуцкий - решила выпускать собственные шоу на YouTube, передает РИА "Новости".

На хостинге уже есть её канал с 28 тысячами подписчиков, однако на нём публикуются не собственные материалы чиновницы, а интервью с её участием.

"У меня много молодежи такой очень инициативной, и много предлагают идей, поэтому, думаю, что в ближайшее время появится такой канал.  Там будет отдельная передача, которую буду вести я, может быть, раз в месяц", - поделилась Поклонская.

Выпуски будут посвящены актуальным событиям, происходящим на российской политической арене.

"Вот то, что актуально, то и будем обсуждать. Также будет подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан", - отметила депутат.

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14:20   Бордунов   18+
Наташа, всегда актуально порно. У тебя будет много поклонников а денег от стримов заработаешь гораздо больше, чем в думе. Потом откроешь сеть магазинов для взрослых, заводик членный. Беспечная старость обеспечена в любом уголке Крыма. Соглашайса!

14:17    
Будем лечить.

13:56    
За Самодержавие, Православие, Народность.

13:44   bagautdinsorokovnikov   bagautdinsorokovnikov1996089cx1@mail.ru
Кaчеcтвенный сeкc залoг крепkих oтношений и kрепкого здорoвья обоих партнeров, и тeперь еcть cредство котoрое изменит вашу сeкcуальную жизнь раз и навcегда, этo реальнo cекрет мужcкoго вeличия (oпробoвал личнo и всем советую пoпробoвать хoть раз), a вычитал нем здеcь---- https://bit.vodka/DQXH

13:03    
Спасибо Поклонской за то, что она стремится объединить державную, патриотически мыслящую молодёжь России! Успехов ей в начинании!

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