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12:57

Шульман о муниципальных выборах: "Бандитский Петербург" в действии

фото ЗакС политика Шульман о муниципальных выборах: "Бандитский Петербург" в действии

Политолог, специалист по законотворческому и электоральному процессам Екатерина Шульман неприятно удивилась тому, как прошли муниципальные выборы. Еще совсем недавно вмешательство главы в ЦИК Эллы Памфиловой в ход кампании и допуск снятых разными ИКМО кандидатов вселил в нее оптимизм, но сам день голосования разочаровал еще больше, чем предвыборые махинации.

"Потом там начался опять какой-то сериал «Бандитский Петербург», очень странный и удивительный. Потому что, в принципе, надо сказать, что нарушения в день голосования и открытые фальсификации остаются у нас в практике электоральной как местные особенности, что абсолютно не извинительно", - заметила Шульман в авторской радиопрограмме.

Но речь в данном случае, подчеркивает ученый, идет не о "региональных султанатах". Второй по значимости город в стране откровенных вбросов и пересчетами голосов на сомнительных основаниях, по ее твердому убеждению, точно не заслужил.

"Такого рода ярко выраженные фальсификации, они как-то… уже, вообще, такое уже не носят. Не технологично получилось совсем. Я не знаю, что будет делать в этой связи Центральная избирательная комиссия. Хочется, чтобы она чего-нибудь все-таки сделала", - выразила надежду член президентского СПЧ.

В ряде округов продолжается пересчет голосов. Оппозиционеры обоснованно боятся неожиданностей. Накануне, 10 сентября, "яблочники" решили дежурить у стен администрации Василеостровского района, чтобы не дать подмешать к уже подсчитанным бюллетеням, хранящимся в здании, фальшивые. Они остались на ночь - до начала пересчета.

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15:29    
14:20 Ты за всех россиян-то не говори, балаболка пригожинская.

14:20    
14:08. Поймите, что ИМЕННО россиянам в силу своего менталитета буржуазные выборы совершенно не нужны, в отличие от тех же скандинавов, которые традиционно и тупо на них ходят уже больше 100 лет...Россияне же в 90-е годы поиграли в этот дурацкий балаган, теперь же их сило, буфетом и др. на изб участки не затащить, потому и явка стремится к нулю, особенно на региональных выборах...

14:15    
Ну да, вор назначит честных людей, это что Квн?

14:08    
13:59 Жалко - не поддерживайте фальсификаторов, прикрываемых тем же "управлением". Если народ перестанет относиться нейтрально к манипуляциям на выборах, организованным нанятыми исполнительной властью прохвостам, вроде "поворят", пошустривших в Санкт-Петербурге, то и выборы будут проходить так же, как, например, в странах Северной Европы: спокойно, чётко и прозрачно. Без бандитизма и гораздо дешевле.

13:59    
13:45. ВСЕ(!!!!!!!!!!!!) губернаторы-коррупционеры, вроде Хорошавина, были избраны народом на выборах! Тем более абсолютное большинство кандидатов в губеры подбирает не лично Путин, а специалисты управления региональной политики Администрации Президента РФ, потому и при выборах и без них ошибки возможны... Просто жалко огромнейшие бюджетные деньги, которые улетают в выборную чёрную дыру, но и время, нервы, здоровье членов избирательных комиссий и тд. итп.

13:45    
13:17 Можно было бы даже согласиться, с отменой выборов губернаторов, если Путин лично (своим имуществом и свободой) будет отвечать за всё, что творят назначенные им "генерал-губернаторы".

13:43   bagautdinsorokovnikov   bagautdinsorokovnikov1996089cx1@mail.ru
Кaчеcтвенный сeкc залoг крепkих oтношений и kрепкого здорoвья обоих партнeров, и тeперь еcть cредство котoрое изменит вашу сeкcуальную жизнь раз и навcегда, этo реальнo cекрет мужcкoго вeличия (oпробoвал личнo и всем советую пoпробoвать хoть раз), a вычитал нем здеcь--- https://bit.vodka/DQXH

13:17    
Буржуазные выборы в капиталистической России вообще надо отменить! Хватит заниматься много затратной ерундой и балаганом!!! Уж лучше выстроить без выборов вертикаль власти из честных и умных патриотов России! Вот, например, Путин НАЗНАЧИЛ(!!!!!!!!!!!!!!!!!) более 10 врио губернаторов и дал согласие ряду губеров на продление полномочий и ВСЕ(!!!!!!!!!!) 16 его ставленников победили на выборах 8 сентября с огромнейшим преимуществом, набрав в среднем под 70(!!!) и более процентов! На эту выборную забаву потрачены многие десятки миллиардов рублей...И зачем??? И это при том, что школьники в школах без денег на обед в голодный обморок падают...

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