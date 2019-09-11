ГИК признал незаконным бездействие ИКМО «Смольнинское»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела жалобу главы петербургского «Яблока» и кандидата в муниципальные депутаты МО «Смольнинское» Екатерины Кузнецовой. Заседание прошло 11 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Изначально заседание по жалобе Кузнецовой назначили на утро, но оказалось, что саму заявительницу забыли пригласить - рассмотрение вопроса перенесли на 12:00 часов. К этому времени в ГИК приехала и Кузнецова, и председатель ИКМО «Смольнинское» Константин Пушкарев. На это ИКМО глава регионального «Яблока» и подала жалобу. Она требовала признать бездействие муниципальной комиссии незаконным, так как ИКМО не пригласило ее на рассмотрение жалобы.

Как заявила Кузнецова на заседании ГИКа, что муниципальный избирком не пригласил на рассмотрение жалоб но кандидатов в мундепы, ни членов комиссий с совещательным голосом. При этом, все они находились в коридоре за дверью кабинета ИКМО, добавила «яблочница».

Пушкарёв заявил, что заседание у комиссии было «длящееся»: началось в 9:00 часов 8 сентября и закончилось в 1:00 часов 10 сентября. На его начало все были приглашены, сказал председатель ИКМО.

На это ему возразили члены ГИК Алексей Березин и Олег Зацепа. Последний сообщил, что хоть заседание и может быть длящимся, но его повестка должна быть сформирована до начала. Горизбирком признал бездействие ИКМО незаконным.

Помимо этого, в разговоре с ЗАКС.Ру Кузнецова отметила, что до сих пор не получила копию решения от ИКМО по своей жалобе. Она касалась голосования курсантов-срочников на УИК 2233, пояснила «яблочница». По её словам, на этом УИКе проголосовало более тысячи человек, когда на других людей участках округа около 300-400 избирателей. Кроме этого, именно на этом участке кандидаты от «Единой России» прошли в совет, хотя не проходили на участках, где не было голосования военных. Кузнецова заявила, что намерены добиваться отмены результатов выборов в УИК 2233.

София Саттарова