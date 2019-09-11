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13:25

Оппозиционные депутаты Мосгордумы поддерживают проведение 21-22 сентября митинга в поддержку политзэков

фото ЗакС политика Оппозиционные депутаты Мосгордумы поддерживают проведение 21-22 сентября митинга в поддержку политзэков

Не менее половины депутатов от оппозиции, прошедших в новый состав Мосгордумы, поддержали проведение в столице митинга в поддержку политических заключенных, заявка на который подана на 21 и 22 сентября.

Как поделилась со Znak.com одна из уведомителей, член совета "Партии перемен" Эльвиха Вихарева, мероприятие одобрили, в частности, представители КПРФ Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева, Сергей Савостьянов, Павел Тарасов, Олег Шереметьев и Дмитрий Локтев, а также выдвиженцы об "Яблока" Евгений Бунимович, Максим Круглов и Сергей Митрохин. В списке также значятся кандидаты-эсеры.

Напомним, Вихарева подала заявку на проведение на проспекте Сахарова митинга 21 и 22 сентября. Ответ от мэрии пока не поступило.

Добавим также, в Мосгордуме нового созыва из 45 мест 20 досталось представителям оппозиции.

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14:15    
14:07 Хоть плюй, хоть усс.ысь, а против ветра - всё на себя. А ветер не в ваши паруса, господа фашисты.

14:13    
Все на митинг!

14:07    
Московский ОМОН-браво! Росгвардия во главе с Золотовым - надёжные защитники Отечества от прозападной мрази! На мнение международных структур плюём! Сами с усами при великорусской гордости!

13:53    
Международно признанные политические заключённые в XXI веке в России - позор и преступление прогнившей системы. Представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека заявил, что российская полиция применила 27 июля чрезмерную силу против протестующих в Москве: «Примененная сила при работе с толпой в России или в любой другой стране мира всегда должна быть пропорциональна угрозе, если она существует. Сила должна применяться только как крайняя мера».

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