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Муниципал

14:10

"Все в шоке": Житель МО "Гражданка" нашёл на помойке пачку бюллетеней и принес их в администрацию

фото ЗакС политика "Все в шоке": Житель МО "Гражданка" нашёл на помойке пачку бюллетеней и принес их в администрацию

Петербуржец, проживающий на территории МО "Гражданка", обнаружил на одной из местных мусорок пачку бюллетеней, содержащих в себе волеизъявление граждан, выраженное на голосовании 8 сентября, пишут "Открытые медиа".

"Все в шоке и не знают, что делать. Бюллетени подлинные, и их много. А результаты [выборов] уже утверждены и внесены в ГАС „Выборы“. Никто не понимает откуда они. Наверное, специально не учли при подсчете, а потом скинули по дороге с участка", - предположил сотрудник муниципалитета, рассказавший изданию о находке.

Между тем глава МО, единоросс Наталья Вайцехович решила пожаловаться руководителю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отменить результаты выборов во вверенном её муниципалитете, в связи с тем, что в комиссию поступили 177 бюллетеней, в которых проставлены голоса избирателей, которые не были учтены при подсчете итогов голосования.

По её словам, мешок в бюллетенями принес некий мужчина, "в нецензурной форме подвергший сомнению достоверность определения результатов волеизъявления избирателей".

"Можно сделать вывод, что благодаря противоправным действиям членов участковых избирательных комиссий Калининского района, ни найденные избирательные бюллетени, ни проставленные в них голоса, не были учтены при подсчете, и просто оказались на помойке. Кандидаты массово не досчитались голосов в свою пользу. Допущенные участковыми комиссиями нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, что в правовом государстве неминуемо ведет к признанию результатов выборов по муниципальному округу недействительными", - комментирует случившееся Вайцехович, призывая Памфилову отменить результаты выборов.

Следует отметить, что на мунвыборах в "Гражданке" участвовали выдвиженцы, которым Вайцехович оказывала поддержку, однако пройти в совет они так и не смогли. Большинство мест досталось петербуржцам, выдвинутым "Гражданской платформой" Михаила Амосова. В совет попала также его дочь Галия. 

Согласно данным системы ГАС "Выборы", 8 сентября на 23 избирательных участках МО "Гражданка" "потеряли" 235 бюллетеней. Обычно граждане просто уносят их домой.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:18    
15-31
Товарищ, нары, по истерическим воплям Саши, заняты прозападными мразями. Поэтому ваши фигуранты полезут ПОД нары.

16:17    
С учётом обращения этой дамы не исключено, что это очередная "операция" едроссовцев. Они не прошли вот и идёт мухлёж.

15:31    
Едросных выродков на нары !!!

14:57    
Чудесно.

14:31    
Я тоже подвергаю сомнению результаты этих выборов, в крайне нецензурной форме отглагольных прилагательных, существительных, определений и наречий сексуального характера в разнообразных сочетаниях и извращённой форме. То же отношу и к тем, кто позволяет пешкам подтасовывать и мухлевать.

14:24    
Это и есть главный результат работы ВРИО на посту градоначальника: воля народа в помойном ведре.

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