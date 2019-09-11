Неизвестный обстрелял авто активистки, выступающей против свалки в Шиесе

Жительница Архангельской области Анна Степанова, активно выступающая против возведения мусорного полигона в Шиесе, сегодня утром обнаружила в своем автомобиле след, похожий на пулевое отверстие, пишет "МБХ медиа".

"Вечером машину поставили, утром вышли на работу - в машине отверстие. Вызвала полицию, написала заявление о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо. Полиция прошлась по соседям, поспрашивала. Естественно никто ничего не видел, никто ничего не знает, потому что дело было ночью, все крепко спали", - поделилась Степанова.

Инцидент она связывает со своей гражданской позицией, так как является организатором многих акций протеста, а также подает в различные инстанции заявления о недопустимости строительства свалки.

Возле станции Шиес больше года продолжаются скандальные работы по возведению мусорного полигона, с которыми, по разным опросам, не согласно подавляющее большинство жителей Архангельской области.