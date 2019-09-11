Милонову удалось добиться от правительства установки памятника ветерану ВОВ

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился с читателями его страниц в социальных сетях радостным для себя известием. Ему пришел положительный ответ из Министерства обороны на его предложение установить памятник участнику Великой Отечественной войны Ивану Дыдыкину. Документ подписан первым заместителем министра Валерием Герасимовым.

"Ответы от Министерства обороны неизменно хорошие и справедливые. Удалось помочь ещё в одном случае - будет установлен памятник на могиле Ветерана", - сообщил депутат, в Instagram сопроводив свой комментарий сканом официального ответа.

Изначально инициативу выдвинула жительница округа, от территории которого в федеральный парламент в 2016 году избирался Милонов.

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