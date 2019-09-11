Активисты полагают, что чиновники Красносельского района хотят оплатить уборку несуществующей свалки

Активисты общественного движения "Красивый Петербург" обращают внимание горожан на странности с госзакупкой, которую намерены осуществить чиновники Красносельского района. Побывав на местности, по адресу Петергофское шоссе, 77 (возле завода ЛЭМЗ), они не обнаружили хоть сколько-нибудь пугающей взор свалки. А между тем, администрация готова отдать за то, чтобы некие завалы мусора убрали, целых 157 млн рублей.

"Наше любопытство было связано с тем, что информация об этой свалке появилась впервые, в то время как та же нелегальная свалка на Волхонском шоссе, о которой знает уже давно весь город, действительно нуждается в срочной ликвидации. Но удобнее, видимо, симулировать борьбу со свалками и осваивать бюджетные миллионы на безопасных пустырях", - говорится в заявлении "Красивого Петербурга".

Ранее УФАС эту закупку приостановило, правда, руководствуясь иными соображениями: антимонопольщиков смутили необоснованно и излишне строгие требования к подрядчику, что, по их мнению, искусственно сокращает конкуренцию.