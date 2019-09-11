Макаров вернулся в тройку самых цитируемых в СМИ глав законодательных собраний

Специализированная организация "Медиалогия" выпустила очередное исследование, представляющая собой рейтинг цитируемости и упоминаемости в СМИ глав законодательных органов всех регионов РФ в течение августа.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров поднялся в нем на шесть строчек по сравнению с июльскими замерами и замкнул первую тройку. "Повышение", утверждают аналитики, ему обеспечило главным образом спорное высказывание об опасности интернета для детей ввиду их виртуального вовлечения в протест. Кроме того, не осталось незамеченным то, как в годовщину дня окончания Ленинградской битвы Макаров положил цветы к монументу на площади Победы.

Первые два места в сводной таблице за истекший месяц "поменялись" друг с другом: глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин потеснил спикера ЗакСа Иркутской области Сергея Сокола.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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