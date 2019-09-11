Медведева возмутило содержимое потребительской корзины

Российский премьер Дмитрий Медведев сделал для себя неприятное открытие: опытным путем глава правительства пришел к выводу, что на содержимое минимальной потребительской корзины в РФ невозможно прожить целый месяц.

Стоимость продуктов, входящих в этот потребнабор, является инструментом, позволяющим регулировать размер прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

На данный момент в состав корзины сходят 11 групп продуктовых товаров, а также лекарства, одежда, обувь, средства гигиены, платежи за ЖКУ, транспортные расходы, траты на культурно-досуговые мероприятия. Все показатели рассчитываются исходя из представлений правительства о минимальных ежегодных нуждах среднестатистического россиянина.

К примеру, в правительстве были уверены, что в год трудоспособному гражданину достаточно потреблять 10 кг свинины, 5 кг помидоров и огурцов, 2 литра сметаны и полкилограмма чая.

Медведев констатировал, что содержимое корзины не отражает базовых потребностей современного россиянина, в связи с чем необходимо переходить от минимального набора - к "базовому", который пропорционально увеличится в размерах.

"Основная проблема - посчитать сейчас, на что мы готовы", - сообщил глава кабмина в интервью телеканалу "Россия 24".